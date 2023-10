Melissa McBride ha stabilito un nuovo record per la saga televisiva di The Walking Dead: l’attrice è infatti apparsa in ben tre serie del franchise.

L’interprete di Carol ha fatto parte del cast dello show originale tratto dai fumetti di Robert Kirkman fin dalla prima stagione ed è rimasta nel cast fino all’ultimo episodio.

Melissa è poi apparsa nello spinoff Fear the Walking Dead e ora anche nella nuova serie The Walking Dead: Daryl Dixon.

McBride è stata coinvolta nello show con star Norman Reedus fin dalle prime fasi di sviluppo, rinunciando poi a un ruolo da protagonista nella prima stagione a causa della scelta di girare in Europa. Melissa aveva infatti deciso di concedersi una pausa dal lavoro e trascorrere più tempo insieme alla sua famiglia. Nell’ultimo episodio, tuttavia, Carol è entrata in scena e l’attrice sarà una presenza centrale nel prossimo capitolo della storia, intitolato The Book of Carol. Nei nuovi episodi si vedrà infatti cosa è accaduto al personaggio che è andato alla ricerca di Daryl.

