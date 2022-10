Le riprese dello spinoff di The Walking Dead dedicato a Daryl sembra stiano per iniziare, e Norman Reedus ha deciso di rispondere ai rumor che vorrebbero la sua compagna Diane Kruger nella serie.

Norman Reedus ha smentito l’indiscrezione messa in giro dal tabloid National Enquier, secondo la quale avrebbe fatto “pressioni” sui produttori di Walking Dead per inserire la sua compagna, Diane Kruger, nella serie spin-off su Daryl Dixon ambientata e girata in Francia.

Reedus ha pubblicato su Instagram un post (ora rimosso) in cui chiedeva un commento da parte del tabloid, non ricevendo risposta. L’attore ha dichiarato che l’ultima volta che il giornale scrisse di lui, lo dava per disperso in Congo.

La Kruger, con cui Reedus ha una relazione dal 2015, nata sul set del film Sky, ha commentato il post con delle emoji divertite.

La serie dedicata a Daryl è ancora in fase di sviluppo e Reedus, durante il New York Comic-Con, aveva dichiarato che stavano valutando le location per i ciak e che negli episodi ci saranno molti volti noti, nonostante l’abbandono di Melissa McBride al progetto.

