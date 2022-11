Norman Reedus ha parlato delle differenze tra The Walking Dead e lo spinoff dedicato a Daryl Dixon, le cui riprese sono attualmente in corso nell’area di Parigi, in Francia.

Parlando delle ultime scene della serie originale, l’attore ha dichiarato che l’approccio speranzoso è qualcosa che conduce al nuovo progetto:

C’era una parte del finale della serie dove ho sorriso un po’ e quel tono lo porta un po’ nello spinoff. E poi va tutto orribilmente nel modo sbagliato, come tutto in The Walking Dead. Ho in un certo senso provato la sensazione che stavo per andare a scoprire cosa c’è di nuovo nel mondo. Tutti erano al sicuro e stavo andando a scoprire cosa c’è lì fuori.

L’interprete di Daryl ha quindi aggiunto parlando dello spinoff:

Il tono è molto diverso, la fotografia è davvero diversa. L’illuminazione è differente. Stiamo girando in castelli e la storia ha degli elementi religiosi. Parte della storia mi mostra mentre sono circondato da persone che parlano in francese. Sto cercando di capire: ‘Ci sarà una lotta?’.

La nuova serie è prodotta da Scott M. Gimple, David Zabel che ne sarà anche lo showrunner, e dal regista Greg Nicotero che è impegnato nelle riprese del progetto.

Per vedere la serie con star Norman Reedus bisognerà attendere la messa in onda sugli schermi di AMC nel 2023.

Che ne pensate? Che differenze sperate ci siano tra The Walking Dead e lo spinoff su Daryl Dixon?

Potete rimanere aggiornati sull’universo televisivo di The Walking Dead grazie alla nostra scheda.

Fonte: ComicBook