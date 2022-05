In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Le riprese disi sono ufficialmente concluse e, interprete di Daryl, ha svelato qualiha portato via dal set.

L’attore ha ammesso:

Me ne sono andato con l’intero outfit. Semplicemente non mi sono cambiato. Stavo abbracciando le persone, piangendo e dicendo addio a tutti e sono finito per guidare fino a casa con i miei abiti di scena.

Nel 2017 sono stati donati al museo Smithsonian vari costumi e oggetti, ma Norman ha sottolineato:

A parte quelli ho tutti gli altri gilet, e penso tutti gli altri archi. Penso di avere ora qualcosa come otto archi, che è qualcosa di folle.

L’attore, che sarà il protagonista di uno spinoff dedicato a Daryl che verrà girato in Europa in estate, ha inoltre svelato come ha celebrato la conclusione delle riprese della serie dopo 12 anni:

Ho dato a tutti questi regali di fine del lavoro sul set… Questi piccoli coltelli speciali che avevo realizzato, è stato triste e un po’ malinconico.

La star di The Walking Dead ha inoltre condiviso qualche dettaglio dell’ultimo giorno sul set:

Ci sono state molte lacrime e molti discorsi. Mi hanno dato il microfono per primo e ho pensato ‘Uh oh’ perché ero nervoso… Si è trattata di una situazione super emozionante. Penso che mi mancheranno più di ogni altra cosa le persone, non solo il cast, ma anche la troupe. Stringi un rapporto davvero stretto con loro dopo tutto quel tempo. Sono diventati davvero dei buoni amici e sono in contatto con molti di loro.

Andarsene dal set è stata inoltre un’esperienza “surreale”.

Prendo una certa strada per arrivare alla mia casa in Georgia attraverso i boschi e, quando sono arrivato al mio cancello, ho pensato ‘Wow, non prenderò mai più quella strada’. Stava sorgendo il sole e un raggio mi ha raggiunto mentre ero in macchina. Mi sono reso conto che era finita quell’esperienza.

Che ne pensate degli oggetti di scena tenuti da Norman Reedus dopo le riprese dell’ultima stagione di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Fonte: People