Robert Kirkman ha rivelato, durante il San Diego Comic-Con 2023, che aveva proposto di uccidere Rick Grimes durante le prime fasi di sviluppo della serie The Walking Dead per allontanarsi il più possibile dai fumetti.

L’autore ha raccontato:

Con The Walking Dead ero molto più giovane e avventato. Ero un folle assoluto. Andavo dagli sceneggiatori e dicevo: ‘Uccidete Rick Grimes oggi! Non mi importa! Sarà divertente! Le persone usciranno di testa e sarà divertente!’. Gli sceneggiatori rispondevano: ‘Robert, sei pazzo. Non possiamo farlo’. Ma ogni volta che c’erano dei grandi cambiamenti in The Walking Dead era quello che mi entusiasmava.

Le richieste di Kirkman, ovviamente, non sono state accolte e il personaggio interpretato da Andrew Lincoln è sopravvissuto, diventando inotre protagonista del nuovo spinoff The Ones Who Live accanto a Danai Gurira, progetto in arrivo nel 2024.

L’ex sceriffo è tuttavia molto diverso dalla versione presente tra le pagine dell’opera originale e la serie si è allontanata di molto dagli eventi raccontati tra le pagine nel corso delle stagioni prodotte per AMC.

Che ne pensate? Aveva ragione Robert Kirkman nel voler uccidere Rick Grimes in The Walking Dead per differenziare la serie dal fumetto?

Fonte: Deadline