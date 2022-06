Robert Kirkman è tornato a parlare dell’origine della pandemia raccontata in The Walking Dead dopo che il fumetto si è concluso senza dare delle risposte definitive legate alle possibili cause del virus che trasforma in zombie e alle potenziali cure.

Sul piccolo schermo, invece, The Walking Dead: World Beyond ha suggerito che l’origine del virus possa essere frutto del lavoro compiuto dagli esseri umani e ci sia la possibilità di una cura. Nelle serie ispirate ai suoi fumetti Milton Mamet (Dallas Roberts) ha studiato i defunti e chi sta perdendo la vita, mentre il Dottor Leo Bennett (Joe Holt) e gli scienziati della Civic Republic hanno provato a trovare dei modi per rallentare o impedire la trasformazione.

Kirman, in uno dei commenti realizzati per la ristampa a colori del fumetto originale, ha spiegato invece:

Non sono mai stato realmente interessato ad affrontare la causa dell’apocalisse zombie. La mia opinione è ben documentata, ma in breve… Ogni spiegazione dettagliata spingerebbe la situazione troppo in avanti nel regno del sci-fi. Penso sia meglio lasciare che la questione non abbia soluzioni. In quel modo la storia rimane realistica.

L’artista ha però ammesso:

Detto questo, tantissimi fan volevano che la esplorassi e non ho evitato di assecondarli di tanto in tanto in modi che pensavo fossero interessanti.

Tra le pagine, ad esempio, c’è un’infermiera chiamata Alice che ha studiato i non morti per cercare di capire come riescono a sopravvivere e perché si nutrono di esseri umani, provando a trovare un modo di salvare gli esseri umani o evitare la trasformazione.

Nel 2017 Kirkman aveva già sottolineato:

Ho sempre pensato che una delle cose migliori di questo show sia che non si tratta di scienziati e di persone che devono occuparsi di quell’obiettivo, perché penso sia qualcosa in cui non ci si può immedesimare. Provare a risolvere la questione darebbe vita a uno show noioso.

Che ne pensate? Ha ragione Robert Kirkman nella scelta di non spiegare l’origine del virus che trasforma in zombie?

