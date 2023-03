In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

I personaggi sopravvissuti al finale di The Walking Dead potrebbero tornare negli eventuali spinoff, come confermato da Ross Marquand in una nuova intervista.

La storia di Aaron, il personaggio affidato all’attore, si è conclusa con la sua decisione di ricostruire la comunità di Alexandria, dove vive con la figlia Gracie (Anabelle Holloway).

Ross, intervistato da Fandom Spotlite, ha ora raccontato:

Ho in un certo senso scherzato dicendo che mi auguravo morissero più persone in modo cruento alla fine. Penso che il finale avrebbe avuto molto più impatto se metà del cast fosse morto, ma quello è perché sono un grande fan dei drammi shakespeariani e mi piace che muoiano tutti. Sono però felice che Aaron non sia morto perché penso che sia un epilogo all’insegna della speranza per lui e Gracie, e credo che Gracie abbia bisogno di un padre.

Marquand ha quindi aggiunto:

Sono anche io entusiasta per gli spinoff, se mai ci vorranno riportare indietro. Penso che quello sia un altro motivo per cui hanno mantenuto in vita così tanti personaggi. Anche se lo show stava finendo, potrebbero esserci opportunità di tornare grazie agli spinoff e tutto il resto. Quindi vedremo.

L’attore ha poi fatto l’esempio di Tales of the Walking Dead, in cui ogni puntata si concentra sulla storia di un personaggio. Marquand ha ricordato:

Potrebbero facilmente farci apparire in alcuni episodi qui e là, quindi vedremo.

Che ne pensate? Ha ragione Ross Marquand nelle sue ipotesi riguardante il ritorno di alcuni personaggi di The Walking Dead nei progetti spinoff?

Potete rimanere aggiornati sull’universo tratto dai fumetti di Robert Kirkman nella nostra scheda.

Fonte: Fandom Spotlite