Nella serie The Walking Dead, durante la settima stagione, Tara (Alanna Masterson) perdeva di vista Heath (Corey Hawkins) e si imbatteva nella comunità di Oceanside. Il giovane non veniva ritrovato, recuperando come indizi solo i suoi occhial e una chiave elettronica di albergo con la scritta PPP.

In World Beyond si è poi scoperto che Jadis (Pollyanna McIntosh) aveva afferrato Heath per effettuare uno scambio con la Civic Republic Military, mentre in Tales of The Walking Dead la chiave con la scritta era in mano a Devon (Jessie T. Usher).

Scott M. Gimple ha ora spiegato:

Si tratta di una questione come la CRM, c’è un’immensa mitologia legata a quell’elemento. Ma la questione è che le cose cambiano e non si è rilasciato molto, puoi quindi cambiare qualcosa. Attualmente questa grandiosa mitologia, che potrebbe essere applicata davvero molto presto su qualcosa, è semplicemente stata messa da parte. Direi che è su uno scaffale da due anni, con le idee che la circondano, le storie, i personaggi e le cose. Ma non riveleremo nulla prima del tempo.

Nel 2017 Gimple aveva assicurato che Corey Hawkins sarebbe ritornato nell’universo di The Walking Dead, ribadendo che non era l’ultima volta che i fan avrebbero visto sugli schermi Heath.

Attualmente non è ancora stato svelato se si scoprirà qualche dettaglio sulla storia del personaggio in The Ones Who Live o in altre serie della saga.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire il significato della scritta PPP nell’universo di The Walking Dead?

Potete rimanere aggiornati sui progetti tratti dai fumetti di Robert Kirkman grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook