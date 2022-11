Scott Gimple, che supervisiona i progetti televisivi legati alla saga ideata da Robert Kirkman, ha confermato che ha intenzione di sviluppare nuovi spin-off di The Walking Dead.

In un’intervista rilasciata ad AMC Blog, il produttore ha spiegato:

Gimple faceva, ovviamente, riferimento agli show dedicati a Daryl con protagonista Norman Reedus, a Dead City con star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, e al progetto che concluderà la storia di Rick e Michonne, interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Scott ha quindi aggiunto:

L’obiettivo è di produrre altri episodi di Tales of the Walking Dead, miniserie o spinoff. Ho molti sogni legati a realizzare altri progetti. Ora ci stiamo concentrando su questi, ma dateci un po’ di tempo e spero che potremo occuparci di altri personaggi. Stiamo già lavorando a qualche progetto, in vari modi, ma non stiamo lavorandoci in modo urgente. Vogliamo che questi show siano messi in piede e poi inizieremo ad ampliare di nuovo il mondo di The Walking Dead.