Scott M. Gimple ha rivelato perché gli spinoff di The Walking Dead dedicati a Daryl, e Maggie e Negan sono composti da sei episodi ciascuno.

Il numero di puntate è inoltre lo stesso delle due parti in cui è stata suddivisa l’ultima stagione di Fear the Walking Dead, che andrà in onda sugli schermi in due blocchi da sei.

Gimple, rispondendo a una domanda di Collider, ha ammesso che si tratta di una scelta di AMC, sottolineando poi:

Se devo essere sincero, è una cosa del 2023, in cui si raccontano storie con una diversa cadenza. Si raccontano storie per essere consumate in un modo davvero diverso.

Il responsabile dell’universo televisivo di The Walking Dead ha quindi aggiunto:

Penso ci abbia in realtà spinti a raccontare storie in un modo differente, che penso sia una cosa davvero positiva dopo 12 anni. Sono un dinosauro. Considerare l’universo di The Walking Dead e la narrazione di The Walking Dead in modo davvero diverso è stato realmente soddisfacente e interessante e, grazie al cielo, ci ha dato modi diversi di avvicinarci alla storia.

Gimple ha quindi ribadito:

Attualmente queste prime stagioni sono composte da sei episodi. Dopo le cose potrebbero cambiare. Stiamo ancora valutando. The Walking Dead, nella sua prima stagione, aveva sei episodi e poi, ovviamente, le cose sono cambiate.

Eli Jorne, che si sta occupando di The Walking Dead: Dead City, ha aggiunto lodando la possibilità di variare:

A prescindere dai motivi, penso che si finisca per avere una varietà davvero fantastica di opportunità per esplorare l’universo che non sono solamente ‘Ecco un altro show con un personaggio come protagonista’. Essendo fan lo trovo bello.

