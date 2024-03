Lo showrunner di The Walking Dead, Scott Gimple, ha affrontato il possibile affaticamento del franchise tra molteplici spin-off, tra cui The Ones Who Live, Daryl Dixon e Dead City.

In un’intervista con il Los Angeles Times, Gimple ha affrontato la possibilità che il franchise di The Walking Dead stia affrontando la fatica a causa dei molteplici spin-off. Il responsabile dei contenuti del franchise non vede i tanti prodotti come una seria preoccupazione, dal momento che ogni spin-off è diverso:

Con questi ultimi show, si tratta di prendere questi personaggi classici e inserirli in nuovi contesti. Siamo più sperimentali. Stiamo proponendo i valori fondamentali della storia che Robert ha stabilito nel fumetto – personaggi straordinari accanto alla gente comune – in situazioni davvero grandi che trasmettono emozioni reali. Non si tratta semplicemente di zombi o di serie tv con un gruppo di vaganti. È un gruppo di storie con in comune zombi. Ci danno un modo per andare avanti.

