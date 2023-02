Lo spinoff di The Walking Dead dedicato alla storia di Daryl Dixon ha ora una sinossi ufficiale.

AMC ha condiviso infatti i nuovi dettagli sulla serie in cui si anticipa:

Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale.