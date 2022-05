sarà il protagonista di uno spinoff didedicato alle avventure di Daryl e ha anticipato che nelle puntate potrebbero apparire dei personaggi da tempo “scomparsi” nella serie originale.

L’attore, durante la promozione del suo libro The Ravaged, ha raccontato:

Dovevo girare uno spinoff insieme a Melissa, ma voleva prendersi una pausa e se la merita. Nel frattempo mi hanno detto ‘Ehi, vuoi andare in una missione mentre lei si prende una pausa?’. E ho risposto ‘Sì, andiamo in una missione’. Quindi andrò in una missione ambientata in Europa.