AMC Networks ha presentato la sua programmazione per la prossima stagione e, per l’occasione, è avvenuta una piccola reunion di alcune star della serie originale, ora protagonisti dei nuovi spinoff di The Walking Dead.

All’evento che si è svolto a New York nella serata di ieri hanno infatti partecipato Andrew Lincoln (Rick Grimes), Danai Gurira (Michonne), Norman Reedus (Daryl Dixon), Lauren Cohan (Maggie), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Gli attori hanno infatti presentato The Walking Dead: Dead City, Daryl Dixon e Rick & Michonne, i tre progetti in arrivo nei prossimi mesi sugli schermi americani.

Ecco alcune foto condivise da Morgan e dai fan degli show tratti dai fumetti di Robert Kirkman:

Danai Gurira and Lauren Cohan looking gorgeous as always 💫💖 pic.twitter.com/9FXRlVgWZH — TWD Universe (@twdufans) April 19, 2023

Andrew Lincoln and Norman Reedus laughing together ☺️❤️ pic.twitter.com/oEnDz6RjDe — TWD Universe (@twdufans) April 19, 2023

i missed seeing them all together 🥲❤️ pic.twitter.com/RmIuYDPIfX — TWD Universe (@twdufans) April 19, 2023

Andrew Lincoln and Norman Reedus at the AMC networks’ upfront tonight 🔥🖤 pic.twitter.com/nlfJHAjHx5 — TWD Universe (@twdufans) April 19, 2023

The Walking Dead: Dead City, il primo progetto ad approdare sugli schermi americani, mostrerà la città di New York scivolata in una situazione all’insegna dell’”anarchia, dei pericoli, della bellezza e del terrore”. Nel cast, oltre a Cohan e Morgan, anche Gaius Charles nel ruolo di Perlie Armstrong, Karina Ortiz che sarà Amaia, Mahina Napoleon nel ruolo di Ginny, Jonathan Higginbotham che sarà Tommaso, Trey Santiago-Hudson nei panni di Jano e Zeljko Ivanek nella parte di un uomo soprannominato “Il Croato”.

Il progetto con al centro Daryl Dixon sarà invece ambientato in Francia, e Rick & Michonne seguirà i personaggi interpretati da Lincoln e Gurira mentre cercano di sopravvivere e ritrovarsi.

