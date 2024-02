Andrew Lincoln ha ripreso il ruolo di Rick Grimes nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live, in arrivo sugli schermi di AMC il 25 febbraio, e ha condiviso la sua speranza che i protagonisti riescano a sopravvivere anche ai drammatici eventi al centro della trama delle puntate inedite.

L’attore ha parlato della serie composta da sei puntate ideate con Scott Gimple spiegando:

L’abbiamo scritto, sapevamo cosa volevamo. Ci stiamo lavorando da un paio di anni, incontrandoci in stanze di albergo in giro per il mondo e sedendoci in stanze di hotel per conferenze, condividendo queste idee. E abbiamo detto: ‘Quale può essere la più folle reunion che possiamo immaginare?’. Siamo arrivati a questo e la struttura è piuttosto unica per quanto riguarda le dimensioni temporali che abbiamo, visto che queste due persone hanno lasciato lo show in momenti diversi. Dovevamo capire come affrontare quell’elemento, ma inoltre abbiamo semplicemente pensato che sarebbe stata la reunion più elettizzante, folle ed emozionante.

Inizialmente il progetto era stato ideato come una trilogia di film che spiegasse quanto accaduto a Rick dopo essere stato salvato da Jadis (Pollyanna McIntosh).

Le puntate proporranno quindi una storia d’amore:

Ogni inquadratura dovrebbe sostenere il loro amore, o negarlo. Essenzialmente era quello. Quella era la storia.

I due personaggi dovranno quindi cercare di ritrovarsi e tornare a casa dei figli. Lincoln ha sottolineato:

Forse Rick e Michonne riusciranno ad arrivare alla fine di questa storia vivi, speriamo accada.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate per il futuro di Rick, interpretato dall’attore Andrew Lincoln, e Michonne nella nuova serie The Walking Dead: The Ones Who Live?

