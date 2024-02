La première di The Walking Dead: The Ones Who Live ha regalato ai fan una reunion a sorpresa: Chandler Riggs, interprete di Carl, ha infatti partecipato all’evento e posato per alcune foto insieme ad Andrew Lincoln e Danai Gurira, interpreti di Rick Grimes e Michonne.

Sui social i fan hanno condiviso la propria reazione nel vedere di nuovo insieme, commentando con grande entusiasmo le immagini “della famiglia Grimes”.

THE GRIMES FAMILY IS HOME pic.twitter.com/QDWQUpt8sx — kristen 🪷 richonne hq (@swaying_daisies) February 8, 2024

RICK GRIMES CARL GRIMES AND MICHONNE GRIMES IN 2024 IM CRYING pic.twitter.com/FqXHKeRKje — kaleb 🇵🇸 (@cineqrimes) February 8, 2024

GRIMES FAMILY PHOTO?? I JUST FELL TO MY KNEES pic.twitter.com/jvp3gj3UsJ — kim⁷ (@VI0LETCRAZY) February 8, 2024

Riggs era uscito di scena dalla serie The Walking Dead durante l’ottava stagione, dopo essere stato morto da uno zombie. Il giovane, consapevole del suo destino, aveva invitato il padre a provare compassione e proprio questo elemento della storia era alla base della scelta compiuta da Rick nel momento in cui ha deciso di non uccidere Negan (Jeffrey Dean Morgan), al termine dello scontro con i Salvatori.

Che ne pensate? Siete felici della reunion della “famiglia Grimes” avvenuta alla première di The Walking Dead: The Ones Who Live?

