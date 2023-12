Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel cast della serie The Walking Dead: The Ones Who Live, con star Danai Gurira e Andrew Lincoln, ci sarà anche Pollyanna McIntosh, ritratta in una nuova foto pubblicata da Entertainment Weekly.

L’attrice riprende il ruolo di Jadis Stokes nel progetto in arrivo su AMC dal 25 febbraio. Scott M. Gimple, showrunner dello spinoff sulla storia di Rick e Michonne, ha anticipato:

Jadis ha avuto uno dei percorsi più grandi nel The Walking Dead Universe. E The Ones Who Live spinge la sua storia in posti più folli e inaspettati.

L’attrice ha spiegato che cinque mesi prima dell’uscita di scena del personaggio in The Walking Dead ha saputo che sarebbe tornata nelle serie del franchise e poi World Beyond le ha permesso di tornare in scena con un taglio di capelli folle ideato da lei, che ha dovuto mantenere anche in The Ones Who Live:

L’ho fatto perché volevo che fosse come Giovanna D’Arco. Volevo che affrontasse questa missione per lei essenziale e che per lei rappresenta il modo giusto di agire. Volevo rendere chiaro nella storia di World Beyond, e ora in The Ones Who Live, che dal suo punto di vista sta facendo la cosa giusta. E ho inoltre pensato che le desse un aspetto più militare. Volevo rendere un piccolo omaggio alla Jadis originale perché, nel mentre, sono stata Anne, che era un personaggio davvero diverso, e volevo dire: ‘Sì, Jadis è tornata. Non mettetevi comodi’.

Pollyanna era consapevole che sarebbe tornata per raccontare la storia di quanto accaduto dopo che Jadis ha portato via con l’elicottero Rick. Negli episodi vedremo ancora una volta il personaggio tra le fila della CRM:

Le persone non sono solo il loro lavoro, e la vecchia Jadis che abbiamo conosciuto e che ha cercato di dare il meglio, ma ha perso molte volte, è una parte importante che alimenta ciò che è.

Il personaggio, secondo la sua interprete, ha sofferto per amore in precedenza e non pensa sia possibile amare durante l’apocalisse, anche se vorrebbe ci fosse spazio per quei sentimenti. McIntosh ha sottolineato:

Pensa che se CRM raggiunge i suoi obiettivi ci potrebbe essere un mondo in cui possiamo andare tutti, essere innamorati e avere delle relazioni. Ma attualmente, quello non può far parte del suo mondo.

Se Jadis incontrasse Gabriel, quindi, dovrebbe spiegare molte cose, ma le loro visioni del mondo sono davvero in opposizione.

Pollyanna ha quindi lodato Andrew Lincoln per il modo in cui è totalmente presente quando recita sul set e per come permette anche agli altri membri del cast di essere liberi durante le riprese. L’ambientazione e le location saranno molto diverse rispetto al passato, ma l’attrice ha confermato che lo spirito della vecchia serie è lo stesso e ci sarà molta azione, tanto pathos e amore, permettendo agli spettatori di vedere Rick in una situazione totalmente nuova.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da Jadis in The Walking Dead: The Ones Who Live?

Fonte: EW