Greg Nicotero ha rivelato in che modo è stato coinvolto nella realizzazione di The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spinoff con star Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Il filmmaker non ha infatti diretto nessuno dei sei episodi che compongono la prima stagione dello show perché era in Francia a lavorare alla seconda unità di The Walking Dead: Daryl Dixon.

Nicotero, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Sono stato in Francia mentre stavano sviluppando lo show di Rick e Michonne. Ho comunque supervisionato il trucco a distanza, ma non l’ho diretta. Penso che se non fossi stato a Parigi, probabilmente avrei diretto un episodio di Rick and Michonne perché so che Andy ha personalmente chiesto che andassi a lavorare allo show. Ma non posso essere in due posti in contemporanea.

Greg Nicotero è in ogni caso coinvolto come uno dei consulenti alla produzione della serie insieme a Scott M. Gimple.

I due protagonisti, Lincoln e Danai Gurira sono tra i produttori esecutivi insieme a Denise Huth e Brian Bockrath.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Greg Nicotero non abbia diretto un episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live?

Fonte: ComicBook