AMC aveva intenzione di candidare The Walking Dead: The Ones Who Live come miglior serie limitata o antologica agli Emmy. I piani però sono andati in fumo.

Questo perché nel 2021 la Television Academy ha definito cosa costituisce una serie limitata o antologica, stabilendo che la storia deve essere risolta entro la sua stagione. Un criterio che aveva colpito anche la seconda stagione di The White Lotus, obbligata a competere come miglior dramma a causa del personaggio ricorrente di Jennifer Coolidge.

In realtà per la serie potrebbe trattarsi di un bene. Infatti la categoria delle serie drammatiche è meno competitiva degli scorsi anni e solo The Crown tornerà come ex candidato. Infine, la categoria miglior serie limitata o antologica proporrà solo cinque candidati, mentre la categoria miglior serie drammatica ne vedrà concorrere ben otto. Aumentano quindi le possibilità di far parte della rosa dei partecipanti.

