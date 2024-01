AMC ha condiviso nuovi teaser della serie The Walking Dead: The Ones Who Live, in arrivo il 25 febbraio su AMC e AMC+.

Il primo dei brevi filmati mostrano delle persone che indossano le tutte con i simboli della CRM mentre usano dei bastoni sbattendoli contro un muro.

Do we have your attention… #TheOnesWhoLive premieres February 25th on AMC and AMC+. pic.twitter.com/fpp2gFzcB8 — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) January 19, 2024

Il secondo video ripropone invece l’entrata in scena di Michonne.

Michonne makes one hell of an entrance… #TheOnesWhoLive pic.twitter.com/mwOEyPBBHN — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) January 20, 2024

Il terzo mostra invece degli zombie e la didascalia sostiene che siano affamati.

These walkers look hungry… #TheOnesWhoLive premieres February 25th on AMC and AMC+. pic.twitter.com/AknnOAEbGv — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) January 21, 2024

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Nel cast, oltre ai protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira, ci saranno Terry O’Quinn che interpreta il Generale Maggiore Bealde, Pollyanna McIntosh che riprende il ruolo di Jadis, Andrew Bachelor e Brenda Wool che saranno nuovamente la coppia incontrata da Michonne lungo il suo cammino, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

