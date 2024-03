Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live è tornata in scena Jadis e Pollyanna McIntosh ha spiegato ad AMC Talk il motivo per cui è leale nei confronti della CRM.

L’attrice ha raccontato:

Mi sono divertita molto. Si tratta di una di quelle situazioni meravigliose per un’attrice ed è inoltre una sfida. Stai controllando dove sarebbe fisicamente, in che situazione sarebbe mentalmente. Lei è in questo posto nuovo e non si trova ancora a suo agio, e ama aver capito quale sarà il suo posto. Non è riuscita realmente a trovarlo ad Alexandria. Aveva trovato il suo posto nelle discariche. Quindi, penso che con la CRM stia pensando: ‘Bene, voglio farmi conoscere qui. Voglio essere al sicuro’. Penso che sia quello che la maggior parte delle persone stanno cercando nell’apocalisse: ‘Voglio essere al sicuro. Voglio essere rassicurata del fatto che posso vivere’.

McIntosh ha aggiunto:

Ha inoltre questa fiducia quasi in stile setta nei confronti di questa organizzazione, quindi crede: ‘Siamo l’ultima luce nel mondo. Possiamo fare tutte queste cose grandiose, tu sei fantastico e dovresti unirti a noi’. Ovviamente Rick non si beve nulla di tutto ciò. Penso inoltre che ci sia un lato di lei leggermente vendicativo per tutto quello che le è accaduto ad Alexandria quando lui ne era il leader. Lui era comunque un leader giusto. Lei è sempre stata una sopravvissuta e ora pensa ‘Fanculo! Non mi metterò a rischio per te’.

