Pollyanna McIntosh ha ripreso il ruolo di Jadis nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live e l’attrice non ha escluso altre apparizioni nella saga tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

Il personaggio ha debuttato nella serie originale ed è stato poi al centro di World Beyond, lo spinoff in cui sono stati svelati molti nuovi dettagli della Civic Republic Military.

Jadis-Anne è inoltre stata la persona che ha salvato Rick Grimes (Andrew Lincoln) dopo che è stato gravemente ferito, portandolo via a bordo di un elicottero.

Pollyanna ha ora spiegato:

Mi è stato detto che The World Beyond è finito e completato. Ma con l’universo di The Walking Dead non si può mai sapere perché penso Scott sia stato davvero ingegnoso nelle creazioni che sono state realizzate da quando la serie principale è finita. Non si può mai sapere, potremmo divertirci in ogni modo, potrei costruirmi un deambulatore con i vecchi pezzi trovati nella discarica, e continuare ad andare avanti.

La nuova serie, in arrivo il 25 febbraio su AMC, proporrà un nuovo capitolo della storia di Jadis mostrando quello che è accaduto dopo che ha portato in salvo Rick. Bisognerà quindi attendere per scoprire se la storia del personaggio si concluderà.

The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un’epica storia d’amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Rick e Michonne si ritrovano in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e, alla fine, contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi? E chi sono in luoghi e situazioni in cui non sono mai stati? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza essere uno accanto all’altra, sono vivi o scopriranno che anche loro sono dei “morti che camminano”?

Nello show debutterà il personaggio del Generale Maggiore Bealde interpretato da Terry O’Quinn, uno dei leader di CRM. Tra le presenze nella serie anche quelle di Andrew Bachelor e Brenda Wool, che hanno il ruolo di Bailey e Aiden, i sopravvissuti che avevano chiesto aiuto a Michonne, incontrata dopo aver lasciato la sua comunità in cerca di Rick.

Nel cast, inoltre, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Fonte: ScreenRant