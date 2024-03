La messa in onda della prima stagione di The Walking Dead: The Ones Who Live sta per concludersi su AMC e Scott Gimple ha alimentato le ipotesi di un ritorno in futuro con gli episodi della stagione 2.

In un articolo del Los Angeles Times, lo showrunner ha infatti dichiarato che “tutto può accadere” per quanto riguarda un potenziale secondo capitolo. Dan McDermott, presidente di AMC Studios, ha inoltre ribadito che l’universo di The Walking Dead non sembra destinato a concludersi presto, definendolo “una proprietà intellettuale multigenerazionale”.

Per ora non è quindi chiaro se la storia di Rick e Michonne, interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira, sia destinata a continuare.

The Walking Dead: The Ones Who Live racconta un’epica storia d’amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Rick e Michonne si ritrovano in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e, alla fine, contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi? E chi sono in luoghi e situazioni in cui non sono mai stati? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza essere uno accanto all’altra, sono vivi o scopriranno che anche loro sono dei “morti che camminano”?

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Fonte: Los Angeles Times