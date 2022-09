Deadline riporta che Sarah Paulson (Ratched) sarà protagonista e produttrice esecutiva dell’adattamento in forma seriale della docuserie HBO Max The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin.

Nella serie, Paulson interpreterà Gwen Shamblin, donna salita alla ribalta con il suo Weigh Down Workshop, un programma dietetico di matrice cristiana, e fondatrice della Remnant Fellowship Church. Una figura carismatica con un’immagine curata con attenzione che è stata accusata di abusi emotivi, psicologici e fisici e di sfruttamento per le presunte pratiche di culto della chiesa.

Come showrunner, troviamo Michelle Dean (The Act), che sarà inoltre produttrice insieme a Paulson, Ross Dinerstein, ChrissyTeigen, Marina Zenovich, regista della docuserie, Nile Cappello, P.G. Morgan e Luke Dillon. Rebecca Evans e Ross Girard sono i co-produttori.

The Way Down ha debuttato a settembre con i primi tre episodi, diventando la docuserie più vista della piattaforma al momento dell’uscita. Appena prima della fine della serie, Shamblin e suo marito sono morti in un incidente aereo, e così la produzione ha deciso di realizzare altri due episodi, parlando con altre persone della controversa Remnant Fellowship Church e della sua fondatrice.

FONTE: Deadline