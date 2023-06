Jennifer Coolidge ha parlato con Jeremy Allen White, star di The Bear, del finale della stagione 2 di The White Lotus, ammettendo che non ha più intenzione di tornare a bordo di una barca dopo l’esperienza vissuta sul set.

L’interprete di Tanya ha svelato che Mike White l’aveva avvisata che il suo personaggio avrebbe avuto una fine terribile, anche se non le aveva rivelato tutti i dettagli. Jennifer ha quindi ammesso:

Penso che il fatto che fossi impacciata nell’usare una pistola abbia realmente aiutato. Abbiamo dovuto rigirare la scena un paio di volte. Dove è la pistola? L’interno della borsa è scuro, non riesco a trovarla. Ma sembrava davvero reale. Quando sei a bordo di una barca e in mezzo all’oceano non puoi andare da nessuna parte, cosa accade se i tuoi colleghi ti odiano? Potrebbero semplicemente spingerti. Chiunque può liberarsi di te su una barca.

Coolidge ha così sottolineato:

Essere a bordo di una barca è la cosa più spaventosa. Non ci salirò più. Ero così spaventata, perché abbiamo girato in ordine cronologico, trascorrendo il tempo con i ragazzi. Sembrava davvero reale. Mi è piaciuto realmente ucciderli tutti.

Rispondendo alla domanda sulla battuta sui gay che stanno cercando di ucciderla, l’attrice ha spiegato che il creatore di The White Lotus era convinto che quella scena avrebbe funzionato perché i personaggi sembravano amichevoli e, abitualmente, non si associano le persone gay a qualcuno di malvagio e pericoloso. Jennifer ha inoltre rivelato:

Lo trovo interessante perché c’è stato un intero gruppo di uomini gay a New Orleans che per festeggiare il Mardi Gras hanno scelto di imitare Tanya. Alcuni erano in giro con gli scooter e tutti ricordavano la frase ‘Questi gay, stanno cercando di uccidermi’. Ed è successo anche in altre città, anche a Boston dove ho partecipato all’Hasty Pudding. Quindi penso abbia realmente lasciato in qualche modo il segno.

Che ne pensate del fatto che Jennifer Coolidge non voglia più salire a bordo di una barca dopo il finale della stagione 2 di The White Lotus?

Potete rimanere aggiornati sulla serie The White Lotus grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety