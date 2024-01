Quello per la migliore attrice non protagonista in una serie drammatica attribuito a Jennifer Coolidge per The White Lotus 2 è stato l’unico premio che l’acclamata serie di Mike White ha ricevuto agli Emmy (ECCO LA LISTA DEI VINCITORI).

E nell’accettare il riconoscimento, l’attrice ha scherzato sul destino del suo personaggio Tanya McQuoid affermando di esserselo meritato anche grazie ai “malvagi gay” presenti in scena insieme a lei, da Tom Hollander agli italiani Francesco Zecca e Paolo Camilli.

Dopo aver ringraziato il creatore della serie, Mike White, sul futuro di Tanya ha detto che “Mike dice che sono morta. Mi attengo a questa versione”.

Poi, appunto, ha voluto “ringraziare tutti i cattivi gay” presenti sull’imbarcazione sulla quale il suo personaggio è andato incontro al tragico epilogo non prima però di essere riuscita a eliminare tutti quelli che volevano appunto farla fuori.

La terza stagione della serie si svolgerà in Thailandia.

