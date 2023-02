Nella stagione 2 di The White Lotus era previsto il ritorno di due personaggi degli episodi precedenti, ma la scena è stata poi tagliata dal montaggio finale.

Lukas Gage, interprete di Dillon, ha svelato che il dipendente della struttura della catena alberghiera situata nelle Hawaii era protagonista di una sequenza insieme a Fred Hechinger, che aveva il ruolo di Quinn Mossbacher.

Gage ha rivelato:

Io e Fred abbiamo giato una scena per la stagione due. Quando il personaggio di Jennifer Coolidge è con i gay a Palermo, in origine apre una porta nella villa e mi vede mentre sto drogandomi, ma si rivela essere un’illusione.

L’attore ha aggiunto:

Ed è stata tagliata perché non funzionava con lo show, ma non mi è importato perché ho avuto un viaggio gratis al Four Seasons. E ora, per la terza stagione, sto letteralmente scrivendo ogni giorno a Mike White per dirgli ‘Ehi, ricordati di me!’.

La seconda stagione di The White Lotus ha avuto come protagonisti Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco, e Leo Wood.

Per ora non è stato svelato se nella terza stagione torneranno personaggi apparsi nelle puntate precedenti.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie ideata da Mike White nella nostra scheda.

Siete dispiaciuti che sia stata tagliata la scena della stagione 2 di The White Lotus del ritorno dei due personaggi? Cosa vi aspettate dal prossimo capitolo?

Fonte: The Hollywood Reporter