È escluso che la terza stagione di The White Lotus possa uscire nel 2024: questo, in soldoni, quanto dichiarato da Casey Bloys della HBO alla stampa riunita a New York oggi.

La serie, infatti, ha subito troppi ritardi a causa prima dello sciopero degli sceneggiatori e ora di quello degli attori (ancora in corso), come ha spiegato Bloys:

White Lotus 3 sarebbe probabilmente uscito nel 2024, ma ora lo abbiamo rinviato al 2025. È una di quelle serie che stavamo girando e che sono state sospese a causa degli scioperi.

Bloys ha fatto altri esempi di serie che avranno dei ritardi:

Il Pinguino doveva uscire nella primavera del 2024, quindi abbiamo dovuto riorganizzare il calendario. Il prequel di It che stiamo sviluppando, Welcome to Derry… quello doveva uscire a Halloween del 2024. Verosimilmente uscirà nel 2025.

Terminato lo sciopero degli attori, Welcome to Derry tornerà sul set per completare la produzione nella primavera del 2024. Le riprese di The Last of Us 2, invece, dovrebbero iniziare un po’ prima, nei primi mesi del 2024. Nel 2024 si terranno anche le riprese di Euphoria 3, che quindi non uscirà prima del 2025.

