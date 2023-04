The White Lotus

Jennifer Aniston è una grande fan di The White Lotus e vorrebbe partecipare alla stagione 3 della serie tv HBO.

In una recente intervista con E! per promuovere Murder Mystery 2 di Netflix, l’attrice ha infatti rivelato di essere “ossessionata” da The White Lotus e vorrebbe interpretare la sorella di Tanya:

Hai sentito, Mike White? Voglio recitare al fianco di Jennifer Coolidge. La amo. Ricordate quando Mike ha detto ai Golden Globes: ‘So che avete rifiutato tutti l’offerta!’ Non l’ho fatto! Non ho nemmeno ricevuto una chiamata per partecipare!

Le due stagioni di The White Lotus sono disponibili su Now.

Vorreste vedere Jennifer Aniston nella stagione 3 di The White Lotus? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su White Lotus nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book