La star di The White Lotus Natasha Rothwell ha svelato di aver letto le sceneggiature della stagione 3 e che ciò che succede è sconvolgente.

Intervistata da Vanity Fair, Rothwell ha svelato di aver letto le nuove sceneggiature di White e che la stagione 3 di The White Lotus sarà sorprendente:

Ho sussultato ad alta voce almeno cinque volte, e c’ero solo io a leggerle. Le sceneggiature testimoniano l’abilità e la capacità di Mike di raccontare le storie più intelligenti e divertenti. Voglio dire, tutto ciò che fa è come una lezione per me come attrice e interprete. E come scrittore, accompagna le persone in un viaggio. Tutti devono allacciarsi le cinture, perché succederà di tutto!

Mike è così collaborativo. Quando abbiamo realizzato la prima stagione, ci siamo seduti e abbiamo parlato molto di Belinda e lui era così aperto ai feedback, quindi abbiamo intenzione di affrontare la nuova stagione allo stesso modo. Ma tutto il merito va a lui, amo lavorare con lui perché capisce che il punto di vista di Belinda è qualcosa che non ha, quindi è davvero interessato al mio feedback e vuole davvero renderlo autentico. E quindi sono davvero fortunata a lavorare con un regista come lui che capisce il mio valore e come lo posso aiutare.