Qualche giorno fa abbiamo appreso una cosa ovvia, ovvero che The White Lotus 3 arriverà più tardi del previsto, nel 2025, per via dello sciopero degli attori che non è ancora stato sciolto (ECCO I DETTAGLI).

Proprio per questo, le incoraggianti dichiarazioni su The White Lotus 3 fatte dal creatore della serie Mike White, renderanno l’attesa ancora più estenuante. Parlando con Entertainment Weekly, White ha difatti promesso una stagione che sarà “più lunga, più grande e più folle” delle due che l’hanno preceduta:

Sarà un White Lotus sovradimensionato! Sarà più lungo, più grande, più folle. Non so cosa penseranno le persone, ma personalmente sono davvero entusiasta, quindi almeno per il mio metro di giudizio, è una buona cosa. Sono davvero emozionato per il contenuto della stagione in arrivo.

White fornisce anche un aggiornamento dello stato dei lavori sulla sceneggiatura:

Sto finendo gli script. Il tutto mentre aspetto ancora di poter assemblare il cast. Se lo sciopero della SAG-AFTRA non verrà risolto presto, allora sì, dovremo rimandare di nuovo, perché lo show ha un nuovo cast ogni stagione, quindi ci sono molte parti da assegnare. Non vedo l’ora di iniziare.

Vi ricordiamo che The White Lotus 3 verrà girato in Thailandia, nazione che è stata preferita al Giappone per un motivo decisamente pragmatico. Se volete scoprire di cosa si tratti, v’invitiamo a leggere questo nostro articolo.

FONTE: Entertainment Weekly

