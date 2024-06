Walton Goggins sarà uno dei protagonisti della terza stagione di The White Lotus, la serie vincitrice di numerosi Emmy, creata da Mike White. E l’attore è ancora emozionato nel ricordare quando i suoi agenti lo hanno contattato:

Hanno detto: “Prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo dirti una cosa. Hai appena ricevuto un’offerta per The White Lotus, ed è un ruolo molto buono.” Ho detto, “Potreste ripetere?” Hanno detto: “Mike ti vuole.”

Continua:

Ho detto: “Potreste scusarmi un minuto?” Sono uscito e ho iniziato a piangere. Piangevo in modo incontrollabile. Ho chiamato mia moglie (Nadia Conners), tremando, e lei ha detto: “Lo sapevo!” Una volta, mentre lo stavamo guardando, aveva detto: “Perché non fai The White Lotus? Saresti perfetto per quel ruolo.”

Attualmente le riprese della terza stagione sono in corso in un resort in Thailandia.

È tutto molto meta a ogni livello. Siamo ospiti che fanno il check-in in un hotel interpretando ospiti che fanno il check-in in un hotel. Passiamo tutto questo tempo insieme, che ci piaccia o no, facendo colazione, pranzo e cena. Lavoriamo dove alloggiamo.

Nel cast della serie troviamo anche Jason Isaacs, Carrie Coon, Scott Glenn, Michelle Monaghan e Natasha Rothwell. Tutte le informazioni sono disponibili nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: THR