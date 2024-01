The White Lotus

HBO sta rivelando in questi giorni il cast della stagione 3 di The White Lotus, ma tra gli interpreti non ci sarà Woody Harrelson.

A smentire il coinvolgimento dell’attore dopo le indiscrezioni riportate online, è stato Casey Bloys. Il responsabile di HBO e Max ha spiegato:

Woody non fa parte degli interpreti. Mike White ha avuto delle conversazioni con molte persone e Woody era tra quel gruppo.

Bloys ha quindi spiegato perché la star non ha potuto accettare un ruolo:

Uno dei problemi quando stai girando all’estero è legato agli impegni delle persone. Coinvolgi la maggior parte del cast, anche se ci sono un paio di ruoli in più. Ma Woody non è uno di loro.

Le presenze attualmente confermate nel terzo capitolo della serie antologica sono quelle di Parker Posey, Michelle Monaghan, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Tayme Thapthimthong, Milos Bikovic, Christian Friedl, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Natasha Rothwell che riprende il ruolo di Belinda Lindsey.

Le riprese stanno per iniziare in Tailandia e al centro della trama ci sarà un’esplorazione dei concetti di morte e di spiritualità.

