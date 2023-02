Bette Midler ha rivelato, in una nuova intervista rilasciata a Variety, che sarebbe felice di avere un ruolo nella serie The White Lotus.

La star ha raccontato che sta guardando in tv Poker Face e lo show creato da Mike White, aggiungendo poi che accetterebbe al volo una parte nella serie antologica.

Midler ha quindi spiegato perché ama The White Lotus:

È una grande parodia. Mike White prende in giro il peggior tipo di persone, chi è veramente presuntuoso e la gente ricca che si comporta male. Tutti amano vederli ricevere la loro giusta punizione. Lo apprezzo realmente.

Bette ha sottolineato:

Si tratta della grandiosa saga di chi ha e di chi no, che è qualcosa di eterno. Ho la tendenza a vedere le cose che, non voglio dire che siano speranzose, ma mi piace ridere. Amo ridere, ma semplicemente non ci sono abbastanza risate. Quindi cerco realmente le cose che mi fanno ridere.