Nel cast della stagione 2 di The White Lotus l’attore Evan Peters avrebbe dovuto interpretare Ethan Spiller.

Il personaggio è ritratto sullo schermo come dipendente dal lavoro e mentre è in vacanza con la moglie Harper (Audrey Plaza), l’amico del college Cameron Sullivan (Theo James) e la sua consorte Daphne (Meghan Fahy).

Il produttore esecutivo David Bernad ha spiegato:

Quello è stato l’ultimo ruolo assegnato nella stagione, e inizialmente doveva essere interpretato da Evan Peters. Ma per qualche motivo – per impegni precedenti o le tempistiche – non è andata come doveva.

Bernad ha aggiunto:

Stavamo realmente cercando di capire a chi affidare il ruolo, in modo che non sembrasse scontato. Eravamo a Roma impegnati a fare delle audizioni ad attori italiani, e io stavo su Google e alle prese con il jetlag alle 4 di mattina quando mi sono imbattuto in Will Sharpe in Giri/Haji, che è uno show brillante nel Regno Unito. Non l’avevo mai visto prima ed era semplicemente un talento incredibile. Ho guardato altri suoi lavori e mi sono reso conto che era una specie di camaleonte.

David, intervenendo al Berlinale Series Market, ha inoltre confermato che l’intenzione è di girare la terza stagione in Asia, dove lui Mike White dovevano girare un altro progetto nel 2016 per Amazon Prime Video.

La serie è stata ambientata nelle Hawaii nel primo capitolo della storia, mentre la seconda stagione si è svolta in Sicilia:

Stavamo cercando una nazione in Europa con delle agevolazioni fiscali per la poduzione, e Knives Out era appena andato in Grecia, quindi la scelta era tra Francia e Italia.

