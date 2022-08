The White Lotus

La stagione 2 della serie The White Lotus arriverà sugli schermi di HBO nel mese di ottobre.

Lo show ideato da Mike White, inizialmente ideato come composto da una sola stagione, riporterà sugli schermi Jennifer Coolidge nel ruolo di Tanya McQuoid. La donna si ritroverà ora ad alloggiare in un’altra struttura della catena White Lotus, questa volta situata in Sicilia.

La prima stagione, che ha debuttato nell’estate del 2021, aveva ottenuto ben 1.9 milioni di spettatori in occasione del finale di stagione. L’accoglienza era stata inoltre molto positiva per quanto riguarda il pubblico e la critica.

Lo show aveva poi ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, rivelando che il nuovo gruppo di puntate seguirà dei personaggi inediti.

White è stato sceneggiatore e regista anche del secondo capitolo della storia.

Tra gli interpreti delle puntate inedite ci sono, oltre a Jennifer Coolidge, anche F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe, e Leo Woodall.

