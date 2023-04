Nella stagione 3 di The White Lotus tornerà l’attrice Natasha Rothwell, interprete di Belinda.

La manager della spa, Belinda Lindsey, era diventato uno dei personaggi preferiti degli spettatori della prima stagione della serie. Negli episodi Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), le prometteva di investire sulla sua attività, sostenendo la sua intenzione di mettersi in proprio.

Per ora il creatore Mike White non ha svelato i dettagli della trama dei nuovi episodi, ambientati in Tailandia, e non si sa quindi in che modo tornerà Belinda nella storia che affronterà “in modo satirico e divertente” la morte e la religione e la spiritualità.

Rothwell aveva conquistato una nomination agli Emmy nel 2022 nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista.

Natasha, recentemente, è apparsa anche in serie come Insecure, Brooklyn Nine-Nine, Bojack Horseman e American Dad.

Che ne pensate? Siete felici che Natasha Rothwell ritorni nella stagione 3 di The White Lotus?

Fonte: Variety