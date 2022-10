HBO ha condiviso un nuovo poster della stagione 2 di The White Lotus, in arrivo il 30 ottobre sugli schermi americani e in Italia , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dal 7 novembre, ogni lunedì su Sky Atlantic con un episodio a settimana.

Nell’immagine, che ritrae tutti i protagonisti dei nuovi episodi, si sottolinea che “La dolce vita non è così dolce”.

Abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, sono le bellezze mozzafiato della Sicilia lo sfondo dei nuovi episodi del gioiellino HBO rivelazione della scorsa estate. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue l’esperienza di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana.

Nel cast F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall.

David Bernad e Mark Kamine sono produttori esecutivi insieme a Mike White.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate del nuovo poster della stagione 2 di The White Lotus? Lasciate un commento!

Fonte: HBO