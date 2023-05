Francesca Orsi di HBO ha parlato della serie The White Lotus e della stagione 3 del progetto ideato da Mike White.

La responsabile dei progetti drammatici del network ha sottolineato che non avevano previsto il successo ottenuto dal progetto antologico, ribadendo:

Eravamo entusiasti per la prima stagione. Il pitch di Mike per la prima stagione ci ha riempiti di gioia e dirò, parlando della terza stagione, che sedendomi con lui per pranzo ci siamo sentiti ancora più entusiasti. Siamo stati davvero, davvero fortunati nel collaborare con Mike White, è un vero genio.

Orsi ha poi svelato che era in campeggio con i suoi figli e la sua famiglia quando è andato in onda il finale della prima stagione e, nonostante dovessero rimanere distanti dalla tecnologia, ha guardato la puntata:

Mi ricordo di aver chiamato Mike, nascondendomi da chiunque, e di aver detto ‘Cosa farai ora?’, pensando che volesse realizzare una storia diversa, un mondo diverso, una conversazione differente, qualcosa che non fosse White Lotus. Lui ha risposto: ‘L’unica cosa che voglio fare e continuare a fare è White Lotus, ma ambientato in un’altra nazione’. In quel momento non sapeva che sarebbe stata l’Italia, l’ha scelta dopo alcune ricognizioni in Europa.