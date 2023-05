Sydney Sweeney ha svelato che aveva quasi perso il ruolo di Olivia Mossbacher nella prima stagione di The White Lotus a causa della sua precedente esperienza in Euphoria.

L’attrice, intervistata da Variety, ha raccontato:

Ci sono sempre persone che mi vedono come Cassie o come Olivia. Mi mandano script con ruoli simili. Sono quelli per cui voglio lottare che di solito voglio fare, come Reality.

L’attrice, parlando del film trasmesso negli Stati Uniti su HBO, ha sottolineato:

Ho dovuto fare l’audizione. Ho dovuto girare un video e mandarlo come tutti gli altri. Lo stesso era accaduto per The White Lotus. Non pensavano fossi adatta per la serie perché avevo recitato in Euphoria. Quindi ho girato un video, ho fatto l’audizione per The White Lotus come tutti e sono stata richiamata come tutti gli altri. Posso ricevere offerte di parti simili a quelle che ho interpretato, ma per quelle che sono diverse, che sorprendono le persone se le realizzo, di solito devo lottare.

Sydney Sweeney è riuscita ad avere un ruolo nella prima stagione della serie creata da Mike White che, prossimamente, tornerà con il terzo capitolo.

Per ora la giovane attrice non è destinata a tornare nel mondo dei resort lussuosi, tuttavia in futuro potrebbe esserci una chance, considerando che il creatore spera di realizzare una stagione “all star” in cui torneranno in scena i protagonisti dei vari episodi.

Fonte: Variety