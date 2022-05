La showrunner della serieha svelato che si è ispirata a, la cui storia è stata raccontata in The Dropout , per creare

Il personaggio interpretato da Rachel Griffiths ha quindi un legame con la fondatrice di Theranos, condannata per frode e che rischia 80 anni di carcere.

La sceneggiatrice e produttrice ha raccontato:

Elizabeth Holmes è sempre stata un po’ un modello per il personaggio di Gretchen, una di quelle persone che hanno una forte ideologia e pensano che il fine giustifichi i mezzi e continuano a ripeterselo più e più volte mentre agiscono. E, a loro favore, penso che ci credano ‘Ho questo scopo nobile e semplicemente devi seguirmi mentre affronto tutte queste orrende cose per arrivarci’.

Nel finale della seconda stagione la situazione di Gretchen si complica molto e, in caso di rinnovo, la co-showrunner Amy Harris ha dichiarato che si affronterà quello che vuol dire dover rendere conto delle proprie azioni se si è un personaggio così machiavellico, per cui la punizione peggiore dovrebbe essere non avere alcun impatto e non riuscire a ottenere la fama.

