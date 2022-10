Gil McKinney tornerà nel ruolo di Henry Winchester nei prossimi episodi di The Winchesters, il prequel di Supernatural.

McKinney apparirà nell’episodio sette della serie, anche se è già “apparso” nella premiere come voce narrante della lettera ricevuta da John (Drake Rodger). La descrizione ufficiale del personaggio di Henry in The Winchesters descrive il personaggio come il patriarca intellettuale della famiglia.

Secondo il produttore esecutivo di The Winchester Robbie Thompson, McKinney non sarà l’unico volto familiare di Supernatural che i fan si dovranno aspettare:

Vedremo alcuni volti noti di Supernatural. Non sono ancora libero di dire chi, ma nella seconda parte dei nostri primi 13 episodi, vedrete sicuramente dei volti familiari, di cui sono super, super, entusiasta.

La serie prequel ha come star Drake Rodger e Meg Donnelly nella parte di John e Mary, coppia di cui si mostrerà l’inizio della loro storia d’amore e il modo in cui faranno di tutto pur di salvare il loro amore e il mondo intero.

La serie è prodotta da Robbie Thompson, Jensen Ackles e Danneel Ackles.

Fonte: Comic Book