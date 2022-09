The CW ha pubblicato il poster ufficiale di The Winchesters, la serie tv prequel di Supernatural, svelandone anche la data d’uscita ufficiale.

Come potete vedere qui sotto, la serie tv arriverà sugli schermi americani il prossimo11 ottobre con la sua prima stagione. Non sappiamo ancora chi si occuperà della distribuzione italiana ma vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ci saranno novità in merito.

La serie prequel avrà come star Drake Rodger e Meg Donnelly nella parte di John e Mary, coppia di cui si mostrerà l’inizio della loro storia d’amore e il modo in cui faranno di tutto pur di salvare il loro amore e il mondo intero.

La serie è prodotta da Robbie Thompson, Jensen Ackles e Danneel Ackles.

Fonte: Twitter