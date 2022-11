L’acquisizione di The CW da parte di Nexstar potrebbe portare alla cancellazione anche di The Winchesters e Walker: Independence. Le due serie non hanno infatti ricevuto il via libera alla produzione di ulteriori episodi, fermandosi così a quota 13 puntate. Attualmente, inoltre, non è stato svelato se il network stia valutando la possibilità di un rinnovo nonostante le fonti di Deadline sostengano che Dennis Miller, a capo del network, abbia rassicurato i produttori e i membri del cast ribadendo che non è ancora stata presa alcuna decisione riguardante la prossima stagione.

I dati di ascolto sembrano comunque piuttosto positivi per le due serie e in linea con le aspettative del network. Bisognerà quindi attendere per scoprire cosa accadrà ai progetti prodotti da Jensen Ackles e Jared Padalecki.

La situazione non sembra delle più rosee nemmeno per Gotham Knights che debutterà nel 2023 e che potrebbe non andare oltre il numero di episodi al centro del primo ordine ricevuto dal network.

The CW ha già cancellato show come The Flash, Riverdale, Nancy Drew e Stargirl e nella giornata di martedì circa 30-40 membri dello staff dell’emittente hanno perso il proprio lavoro.

I fan sono inoltre in attesa di scoprire cosa accadrà ad altri titoli attualmente in onda sugli schermi, tra cui Superman & Lois e Kung Fu. Alcuni mesi fa erano invece già state annunciate le cancellazioni di Naomi, Batwoman, Legends of Tomorrow, In the Dark, Legacies, Charmed, Dynasty, 4400, e Roswell, New Mexico.

Che ne pensate? Sareste dispiaciuti se The Winchesters e Walker: Independence venissero cancellate?

Fonte: Deadline