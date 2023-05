The Witcher

Henry Cavill, in attesa della stagione 3, è tornato a parlare del personaggio di Geralt in The Witcher, spiegando perché rimane neutrale.

Intervistato da Netflix, l’attore ha raccontato che la prospettiva del protagonista non cambierà nonostante si occupi di Ciri:

La sua neutralità morale è ancora piuttosto intatta. Geralt ha visto come funziona la politica. Molti aspetti sono incredibilmente egoistici. Non importa da quale lato ci si schiera, stanno facendo le cose a proprio favore.

Cavill ha quindi ribadito:

Lui pensa: ‘Perché dovrei scegliere uno schieramento quando accadrà la stessa cosa?’.

Geralt si trova comunque alle prese con alcuni cambiamenti dopo che Ciri è in pericolo:

La sua reazione è: ‘Mi sono trovato in quella situazione, ho fatto quello. Non finisce il mondo. Sarà solo un’altra battaglia…’. Ma, dopo che Ciri si trova al centro della questione la sua prospettiva cambia.

La prima parte del capitolo conclusivo con star Henry Cavill uscirà in streaming il 29 giugno, la seconda parte il 27 luglio.

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 di The Witcher sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.La serie è diretta da Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun. Basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, gli sceneggiatori degli episodi sono: Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D’Ambrosio e Troy Dangerfield.

