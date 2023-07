Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 2 della stagione 3 di The Witcher è arrivato su Netflix, ecco cosa è accaduto nel capitolo finale della storia con protagonista Henry Cavill.

Nei nuovi episodi si scopre così cosa accaduto ai protagonisti, condividendo qualche anticipazione su quello che accadrà in futuro nell’adattamento dei romanzi.

Ciri, nelle puntate inedite, cerca di sopravvivere da sola nel deserto Korath, lottando contro il caldo, il freddo, la fame e i suoi demoni interiori. La giovane deve fare inoltre i conti con la difficoltà nel distinguere realtà e immaginazione, in particolare a causa dell’unicorno e delle visioni di Falka.

L’uso della magia e le visioni traumatizzano la Principessa di Cintra che si chiede se la sua famiglia e i suoi amici l’hanno resa debole e le sue azioni possano far del male agli altri. Ciri rinuncia ai poteri e viene poi catturata dai cacciatori di taglie, ma viene liberata da un gruppo chiamato i Ratti, di cui entra a far parte prima di essere presa da Leo Bonhart.

I Ratti sono un gruppo di banditi provenienti da Geso, inizialmente formato da sei persone, più o meno della stessa età di Ciri. I ragazzi attaccano i ricchi, ma non per motivi altruistici, oltre a uccidere. I personaggi dovrebbero essere al centro di uno spinoff.

Ciri, dopo aver avuto la visione in cui Jaskier, Geralt e Yennefer muoiono a causa sua, decide di andare contro il suo destino e utilizza il nome di Falka. Nella mitologia della saga Fiona, di cui la giovane è una discendente, era la figlia di Riannon ma potrebbe essere figlia di Falka. Questo rende Ciri la possibile salvatrice del mondo o legata alla maledizione in cui si predice la sua distruzione. Nella quarta stagione Ciri dovrebbe essere distante da Ciri.

Nella terza stagione di The Witcher, Geralt cerca di essere neutrale e non lasciarsi coinvolgere in conflitti politici, combattendo i mostri solo se sono una minaccia nei confronti degli altri. Al termine delle puntate il protagonista sembra aver cambiato idea riguardante questo suo approccio. Yennefer aveva criticato la scelta di essere neutrale in una lettera inviata a Geralt e il protagonista viene mostrato mentre aiuta una famiglia di sconosciuti affrontando i soldati di Nilfgaard e mentre rinuncia alla spilla di Renfri, che conservava per ricordarsi delle conseguenze di lasciarsi coinvolgere emotivamente.

L’ultima scena del Volume 2 mostra Geralt, Jaskier e Milva andare a Nilfgaard per andare alla ricerca di Ciri prima dell’inizio della battaglia. Attualmente la serie non ha quindi realmente spiegato la sostituzione di Cavill con Liam Hemsworth.

Yennefer, dopo la morte di Tissaia, si rende conto che insieme alle altre streghe deve difendere la magia, considerando che bisogna combattere contro Nilfgaard. Nella sua lettera a Geralt, Yennefer gli ha chiesto di trovare Ciri mentre lei cerca di creare un mondo migliore. La storia del personaggio è molto diversa rispetto ai romanzi, tuttavia nella quarta stagione anche Yennefer dovrebbe essere separata dagli altri protagonisti.

Nel finale della terza srtagione, Teryn, ovvero la “falsa Ciri”, sposa Emhyr var Emreis. Vilgefortz non ha mai avuto intenzione di consegnare la vera Ciri ed è per questo che ha compiuto alcuni esperimenti. Teryn era riuscita a liberarsi temporaneamente dalla magia di Vilgefortz grazie all’aiuto di Geralt, ma non è chiaro se sia ancora consapevole di non essere Ciri. La sua unione con Emhyr consolida però il potere di Nilfgaard.

Nelle ultime puntate, inoltre, Vizimir viene ucciso da un membro della corte su ordine di Philippa e ora Radovid è re, venendo controllato e permettendo a Philippa e Dikstra di controllare Redania.

Che ne pensate del finale del Volume 2 della stagione 3 di The Witcher? Cosa vi aspettate dalle prossime puntate?

