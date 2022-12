The Witcher: Blood Origin, tutte le foto della serie in arrivo su Netflix!

Manca sempre meno all’uscita di The Witcher: Blood Origin: la miniserie arriverà infatti su Netflix il 25 dicembre. Nell’attesa, oggi vi mostriamo tutte le foto diffuse finora dalla produzione. Si tratta di una trentina di immagini che, pur non svelando nulla sulla trama, ci lasciano intuire il tono e l’estetica della serie, presentando inoltre i personaggi: da Éile (Sophia Brown) a Scían (Michelle Yeoh) a Fjall (Laurence O’Fuarain).

Ambientata in un mondo di elfi 1200 anni prima del mondo dei witcher, The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che li ha private di ogni cosa. La loro sanguinosa missione si conclude con la creazione di un prototipo di witcher sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla “Congiunzione delle sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Ecco tutte le immagini!

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN, LA TRAMA

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast ci sono Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O'Fuarain.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast ci sono Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

