The Witcher: Blood Origin, Minnie Driver è sorpresa di essere stata scelta per la serie tv

Nel cast di The Witcher: Blood Origin, il prequel in quattro episodi che debutterà su Netflix il 25 dicembre, ci sarà anche Minnie Driver, candidata al premio Oscar per Will Hunting: Genio Ribelle.

In una recente intervista, l’attrice ha parlato di come si sia stupita di essere stata scelta, e di come sia fan di ogni cosa legata a The Witcher anche grazie a suo figlio adolescente:

Amo il fantasy e amo The Witcher, quindi è stato proprio bello essere chiamata. La prima stagione, per me, è stata davvero una serie tv perfetta. Poi sono stata incredibilmente impegnato e da allora l’ho guardato solo sporadicamente, ma ero devota per quella prima stagione. Mi hanno spiegato Seanchaí e mi dissi ‘Va bene, quindi non sono in ogni episodio.’ È meno figo, ma comunque è più un problema per loro che per me. Ma mi piace molto il personaggio. Chi non vorrebbe essere un elfo mutaforma? Devi avere un cuore di pietra per non volerlo fare.

Parlando dell’abbandono di Henry Cavill dopo la prossima stagione, l’attrice l’ha paragonato alla rigenerazione del Dottore in Doctor Who:

Veniamo da questa tradizione di Doctor Who in cui il Dottore si rigenera. Penso che dovremmo guardarla molto di più come se fosse una serie fantasy. Geralt è una persona straordinaria, è un personaggio straordinario, e dovremmo avere persone diverse che lo interpretano.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast ci sono Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

Fonte: Entertainment Weekly