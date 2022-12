The Witcher: Blood Origin, cosa accade nella scena post-credit

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Witcher: Blood Origin ha una scena post-credit che ha un legame con la serie principale prodotta per Netflix.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler sulla sequenza proposta al termine della miniserie.

La scena inizia con un momento mostrato nella prima stagione di The Witcher in cui Ciri sta giocando con altri bambini ion strada e il premio è un pezzo di pane. Ciri sta per lanciare un dado e poi si ferma, provando la sensazione che qualcuno la stia osservando. La ragazza guarda dall’altra parte della strada, ma non vede nessuno.

Nella versione proposta nel progetto prequel si scopre che Avallac’h la stava fissando. Il personaggio, inizialmente, sta aiutando Balor per capire come usare il monolite, decidendo poi di schierarsi tra le fila di Merwyn. Avallac’h capisce poi come usare i monolitti per viaggiare tra i vari mondi, ma potrebbe aver compiuto altre scoperte che coinvolgono Ciri. Il personaggio interpretato da Samuel Blenkin ha lo stesso aspetto avuto nella miniserie, come se il tempo non fosse passato.

Avete visto la scena post-credit di The Witcher: Blood Origin? Che ne pensate?

Fonte: ComicBook