Netflix sta lavorando a un nuovo spin-off di The Witcher, e tra i protagonisti ci sarà anche Dolph Lundgren.

Stando a quanto riportato da Collider, Lundgren lo ha rivelato in un’intervista con l’outlet svedese Aftonbladet. Non sono state fornite ulteriori informazioni sullo spin-off, ma si dovrebbe trattare di quello dedicato ai Rats, un gruppo di giovani disadattati nilfgaardiani, trapelato all’inizio di quest’anno.

Netflix deve ancora annunciare ufficialmente il progetto, ma i personaggi sono apparsi per la prima volta nel libro Time of Contempt. La stagione 3 di The Witcher sarà fortemente basata su quel libro, quindi i personaggi potrebbero già apparire nei nuovi episodi della serie principale.

La prima parte della stagione 3 di The Witcher, l’ultima con protagonista Henry Cavill uscirà in streaming il 29 giugno, la seconda parte il 27 luglio.

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 di The Witcher sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.La serie è diretta da Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun. Basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, gli sceneggiatori degli episodi sono: Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D’Ambrosio e Troy Dangerfield.

The Witcher è disponibile su Netflix.

